قياس: يتم إصدار تقارير ربع سنوية عن الأجهزة الحكومية لتقييمها
صرَّح المهندس حسام الدين المدني، المدير العام المكلف لمركز قياس أداء الأجهزة العامة، بأنه تم تدشين متسوقاً سرياً لقياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين عن الأجهزة.
وأكد ” المدني ” ، أنه سيتم متابعة ومناقشة هذه التقارير بصفة دورية مع الأجهزة العامة، مشيراً إلى أنه بعد ذلك يصدر تقارير ربع سنوية عنها، وترفع إلى الجهات العليا.
وأوضح ” المدني ” ، أن مهمة المركز هي قياس أداء الأجهزة والهيئات العامة والصناديق والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، وتجربة المواطن والمُقيم والزائر والقطاع الخاص وغير الربحي، ورضاهم عن جودة الخدمات.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8319 ] نشر منذ 32 دقيقة
قياس هو العثرة الوحيد امام الخريجين وللاسف غيرنزيه