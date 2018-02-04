قياس: يتم إصدار تقارير ربع سنوية عن الأجهزة الحكومية لتقييمها

حمود العنزي (صدى):

صرَّح المهندس حسام الدين المدني، المدير العام المكلف لمركز قياس أداء الأجهزة العامة، بأنه تم تدشين متسوقاً سرياً لقياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين عن الأجهزة.

وأكد ” المدني ” ، أنه سيتم متابعة ومناقشة هذه التقارير بصفة دورية مع الأجهزة العامة، مشيراً إلى أنه بعد ذلك يصدر تقارير ربع سنوية عنها، وترفع إلى الجهات العليا.

وأوضح ” المدني ” ، أن مهمة المركز هي قياس أداء الأجهزة والهيئات العامة والصناديق والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، وتجربة المواطن والمُقيم والزائر والقطاع الخاص وغير الربحي، ورضاهم عن جودة الخدمات.