أسباب عدم توديع الشتاء للأجواء حتى الآن

عادل الحربي (صدى):

أوضح حسن كراني، خبير الأرصاد الجوية، أن الشتاء لم يودع الأجواء إلى الآن؛ لأنه لم يمضي من الفصل إلا الثلث الأول، موضحاً أنه يمكن إعلان رحيله بعد تعامد الشمس الظاهرية على خط الإستواء.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لم يودع الشتاء الأجواء,, البعض يتساءل لماذا؟ لأنه لم يمضي من الفصل إلا الثلث الأول ونستطيع إعلان رحيل الشتاء بعد تعامد حركة الشمس الظاهرية على خط الإستواء وهي في طريق العودة للنصف الشمالي ويُعلنْ انطلاقة الربيع و الخريف في النصف الجنوبي وطقس شتوي ربيعي حتى منتصف مايو “.