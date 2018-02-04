وفد من إدارة تعليم حائل يزور ” مدارس مكة “

سعيد العجل(صدى):

زار وفد من إدارة التعليم بمنطقة حائل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٥/١٨هـ، حيث شملت الزيارة عدداً من مدارس تعليم منطقة مكة المكرمة ومكاتب التعليم وإدارات التعليم بمكة .

استهلت الجولة بزيارة ميدانية لثانوية خديجة بنت خويلد ، الابتدائية التاسعة عشر بعد المائة، الابتدائية الثانية والعشرين بعد المائة ، الثانوية الواحد والأربعين ، مكتبي تعليم شرق وجنوب مكة وإدارة الإشراف التربوي.

حيث كان في استقبال الوفد مديرة إدارة الاشراف التربوي لمياء عبدالعزيز بشاوري ورئيسة قسم القيادة المدرسية لطيفة الفيفي وأخصائية التقويم إلهام نواوي ورئيسة شؤون المكاتب أميرة زمزمي ومديرة مكتب تعليم الجنوب زكيه الصبحي ومديرة مكتب تعليم الشرق سارة الدعجاني وعددًا من القيادات والمشرفات التربويات .

وقد تجول الوفد في أرجاء المدارس وتم اطلاعهم عن كثب على جميع الأعمال والإجراءات والمواصفات المعتمدة وفق الأدلة.

فيما أشارت مديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري بأن الهدف من الزيارة يتمثل في مد جسور التعاون بين الإدارتين وذلك بما يخدم الميدان التعليمي وتطوير برامج وخطط إدارات التعليم ومكاتبها في المنطقة.

هذا وقد أبدى الوفد إعجابه بما شاهده من إمكانيات متاحة ودعم فاعل من قبل إدارة تعليم مكة للنهوض بالتعليم ليتماشى جنباً إلى جنب مع النهضة الكبيرة التي يشهدها إدارة تعليم مكة والتي تعد إحدى المدن الكبيرة في المملكة وما تزخر به من مكانة عملاقة.

