سعودي هايكنج تنظم رحلة ” عيش السعودية ” للباحة

أحمد الزهراني (صدى):

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر برنامجها الوطني «عيش السعودية» رحله سياحيه لمنطقه الباحه هذا الاسبوع من يوم الخميس إلى يوم السبت بتاريخ 8- 2 – 2018 إلى 10-2- 2018 تنظيم سعودي هايكنج واوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري أن عيش السعوديه هو ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والذي حث عليه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود لربط المواطن بوطنه من خلال المعايشة وجعل النشىء يجول في مناطق المملكة والمواقع ليتعرف على تراث وطنه ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية ليتعايش مع هذه المواقع ويتفاعل معها .

وبين المهندس علي القحطاني المدير العام لسعودي هايكنج أن هذه الرحله ضمن سلسله رحلات قادمه الى منطقه الباحه التي حباها الله بجمال الطبيعه لعدد ٣٠ طالب من الرياض عبر برنامج “ عيش السعودية ” يرافقهم المرشد السياحي صالح ابراهيم الزهراني .

ويعد برنامج عيش السعودية برنامج وطني يدعو المواطن والمواطنه لاكتشاف وطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها تاريخه الوطني وتزيد من معرفته لوطنه بشكل أعمق، وتساهم في تقوية ارتباطه به وبتاريخه؛ ويسهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله، وليكون من خلال هذه الرحلات ذكريات جميلة مرتبطة بمواقع بلاده.