طريقة تساعدك علي إرسال رسائل واتساب دون حفظ جهة الاتصال

أماني الغامدي(صدى):

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب حول العالم، والذين بلغ عددهم 5.1 مليار مستخدم من صعوبة إرسال الرسائل لجهات الاتصال الغير مسجلة ضمن جهات الاتصال على هاتفك الجوال.

لذلك تم اكتشاف طريقة جديدة تساعد المستخدمين على إرسال رسالة دون حفظ جهة الاتصال.

قد يظن البعض أن هذه العملية صعبة للوهلة الأولى خاصةً لمن لا يملكون خبرة كافية باستخدام هواتفهم الذكية، لكن بمجرد إتمام العملية للمرة الأولى سيجدها المستخدم سهلة للغاية، ويتوجب على المستخدم للقيام بهذه العملية إتباع الخطوات التالية:

قم بفتح المتصفح المفضل إليك أولاً

اكتب الرابط التالي في خانة البحث متبوعا برقم الهاتف الذي تريد إرسال الرسالة له، لكن بشرط أن لا تقوم بإدخال النداء الدولي بشكل كامل، بهذه الصيغة

https://api.whatsapp.com/send?phone=xxxxxxxxxx .

كما يجب علي المستخدمين في المملكة كتابة رقم الهاتف على النحو التالي:

https://api.whatsapp.com/send?phone=966XXXXXXXX .

بعد الدخول إلى الرابط سوف يظهر أمامك خيار مكتوب فيه إرسال رسالة إلى الرقم X ،قم بالنقر على زر إرسال الرسالة.

الآن سوف تتجه بشكل تلقائي إلى الدردشة مع الرقم في تطبيق واتساب.

بهذه الطريقة يمكنك إرسال الرسالة إلى أي رقم دون حفظه ضمن جهات الخاصة بك.