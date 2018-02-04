طيران التحالف يشن غارات جوية على الحوثيين بتعز وصنعاء

فهمي محمد(صدى):

شن طيران التحالف العربي، اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية، بقرية المجربة بمديرية شمير غرب محافظة تعز.

كما شن طيران التحالف، غارة جوية استهدفت تجمعات للقيادات وعناصر المليشيا الحوثية الإرهابية، في مبنى البحث الجنائي في العاصمة صنعاء.

ويستمر الجيش الوطني اليمني، في التقدم بمختلف المناطق بمحافظة تعز وتحريرها من الحوثيين التابعين لإيران، وذلك بدعم من طيران التحالف العربي بقيادة المملكة.