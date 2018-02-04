قاضية بريطانية تتوجه برسالة شكر لـ ” إمام مسجد “

لندن(صدى):

أثنت القاضية البريطانية ” تشيما جراب ” ، على إمام مسجد يدعى ” محمد محمود ” ، والبالغ من العمر 48 عاماً، والذي قام بالتدخل لحماية قاتل بريطاني، وتسليمه للشرطة لاعتقاله، وذلك بعد منع المصلين من مهاجمته، على أثر عملية دهس قام بها في ” لندن ” ، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

حيث قام شخص يدعى ” دارين أوزبورن ” ، بالهجوم على تجمعاً من المسلمين بواسطة حافلة صغيرة، وذلك خارج مسجد ” فينسبري بارك ” الواقع شمال لندن، وذلك في يونيو الماضي.

وقالت القاضية البريطانية خلال جلسة النطق بالحكم، والتي تم عقدها الجمعة الماضية، أن الإمام قد قدم نموذجاً لمواجهة الشر بالخير، حيث أنه لم يسعَ للانتقام، بل جعل القانون يأخذ مجراه.

ولفتت القاضية إلى أن الأمر الذي أثار انتباهها في ذلك، هو امتلاكه لقوة الشخصية التي مكنته من فعل السلوك الصحيح تحت الضغط ” .