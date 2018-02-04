خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد مهرجان الجنادرية لـ3 أسابيع

علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم الأحد، عن صدور أمر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد فترة مهرجان الجنادرية لثلاثة أسابيع بدلًا من أسبوعين، مضيفًا أن الهند هي الدولة الضيف في المهرجان.

وفي السياق نفسه، صرح وزير دولة الهند للشؤون الخارجية الجنرال إف. كي سينغ قائلًا: ” سنعرض حضارة وثقافة الهند خلال أيام الجنادرية وعلى الجانب الثقافي سيكون لدينا برنامج ممتد على مدار أيام المهرجان بـ9 برامج ثقافية ممتدة خلال أيام المهرجان “.

وأشار ” بن عياف ” إلى أن ” الجنادرية 32 ” سيفتح أبوابه هذا العام منذ الساعة الـ11 صباحًا حتى الساعة الـ11 مساءً بلا انقطاع.

وجدير بالذكر أن مهرجان الجنادرية، هو مهرجان تراثي وثقافي يقام في المملكة منذ عام 1405 هـ، وغالبًا ما يكون موعده في فصل الربيع بشهري فبراير ومارس، جاذبًا العديد من الزوار داخل وخارج المملكة، كما يقام تحت إشراف وزارة الحرس الوطني.

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