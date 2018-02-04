التجارة والاستثمار: 52 خدمة يمكن إتمامها إلكترونيا

حمود العنزي (صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن هناك 52 خدمة إلكترونية، يمكن إتمامها دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لها.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للمؤسسات، فيمكن إتمام الخدمات التالية: حجز وإصدار وتجديد وتعديل وشطب والاستعلام وطباعة أي سجلات تجارية، والبحث عن اسم تجاري.

وفيما يخص الشركات، فيمكن إتمام الخدمات التالية عبر البوابة الإلكترونية: تحديث بيانات الشركة، تجديد السجل التجاري، القائمة الإلكترونية للشركات المساهمة، خدمة أسس شركتك، حجز الأسماء التجارية للشركات، نظام الجمعيات العمومية، آلية تغيير مفوض الشركة، التعديل وقرارات الشركاء، وتحديث سجل المساهمين، ومواعيد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة.

كما يمكن للعلامات التجارية، إتمام الخدمات: تجسيل وتجديد العلامة، والاستعلام والاعتراض على العلامة، وتقديم تظلم على علامة، والبحث برقم العلامة.