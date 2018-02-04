هدف: أكثر من 227 منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو التوطين

علي القحطاني (صدى):

صرَّح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “، بأن 227553 منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو توطين المنشآت حتى الآن.

وأكد ” أبا الخيل ” في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، مؤكداً ان الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 31 يوليو الماضي، ولمدة عامين.

وسيساهم ” هدف ” بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف، و 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة، كما يوجه الدعم للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل.

وطالب ” أبا الخيل “، المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج، الدخول على حساب المنشأة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية.