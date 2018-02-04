بالفيديو.. الحياة في المملكة قبل نصف قرن

حمود العنزي (صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الأحد، مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور، عن الحياة في المملكة، خلال فترات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الميلادي الماضي، حيث يظهر في الصور قدر البساطة التي كانت تتسم بها الحياة، بعيدًا عن التعقيد والازدحام، الذي أصبح سمة الوقت الحالي.

كما اشتمل الفيديو على صور لبعض الأجهزة الكهربائية التي ربما لم يعد يستخدمها أحد الآن، كالراديو وبعض السيارات من موديلات قديمة؛ لتوثق لحظة لقاء الأهل والأصحاب، حيث جلوس الرجال أمام المنزل والأسواق القديمة وتجمعات الأطفال على اللعب بالدراجات، وتنزه الأسر وغير ذلك.