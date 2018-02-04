بالفيديو.. سمكة تثير ذعر رجل عقب قفزها عليه خلال تسوقه
وثقت كاميرا مراقبة سوبر ماركت ، إصابة رجل بحالة من الفزع والخوف، بعدما قفزت سمكة في صندوق التسوق أثناء سيره داخل السوبر ماركت.
أظهر مقطع الفيديو ، تسوق الرجل من السوبر ماركت، وعندما اقترب من القسم المخصص للأسماك، فاجأته سمكة، وقفزت من المياه في صندوق التسوق الخاص به، مما أصابه بحالة من الفزع، وقفز في الهواء، ثم أدرك الموقف وأعاد السمكة مرة أخرى في المياه.
Wow that fish can jump
Posted by Are you kidding me? on Tuesday, January 30, 2018
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3653 ] نشر منذ 2 ساعتين
يووهـ ي للطيف؟؟
ههههههههههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8319 ] نشر منذ 32 دقيقة
ههههههههههههههههههه شكلها تبغى تنتحر
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 2 دقيقتين
هههههه ههه انخرش