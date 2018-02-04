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بالفيديو.. سمكة تثير ذعر رجل عقب قفزها عليه خلال تسوقه

بالفيديو.. سمكة تثير ذعر رجل عقب قفزها عليه خلال تسوقه
متابعات(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة سوبر ماركت ، إصابة رجل بحالة من الفزع والخوف، بعدما قفزت سمكة في صندوق التسوق أثناء سيره داخل السوبر ماركت.

أظهر مقطع الفيديو ، تسوق الرجل من السوبر ماركت، وعندما اقترب من القسم المخصص للأسماك، فاجأته سمكة، وقفزت من المياه في صندوق التسوق الخاص به، مما أصابه بحالة من الفزع، وقفز في الهواء، ثم أدرك الموقف وأعاد السمكة مرة أخرى في المياه.

Wow that fish can jump

Wow that fish can jump

Posted by Are you kidding me? on Tuesday, January 30, 2018


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8319 ] نشر منذ 32 دقيقة

ههههههههههههههههههه شكلها تبغى تنتحر

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