بالصور.. ” الفيصل ” يدشن حزمة المشاريع الصحية بالطائف

حسين العلي(صدى):

يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل حزمة المشاريع الصحية بمحافظة الطائف غدا الاثنين بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه بتكلفة اجمالية شارفت على النصف مليار ريال ,حيث ستكون هذه المشاريع إضافة نوعية للخدمات الصحية بالطائف,وستسهم في زيادة السعة السريرية ,وادخال تخصصات نوعية جديدة لم تكن موجودة في مستشفيات المحافظة ,وسيكون لهذه المشاريع والتخصصات الجديدة اثرا ايجابيا لخدمة المواطنين.

أوضح المتحدث الرسمي لصحة عبدالهادي الربيعي أن المشاريع تنوعت بين مشاريع تفتتح واخرى في مرحلة الانشاء واخرى في مرحلة وضع حجر الاساس الى جانب حزمة تطويرية شامله لعدد كبير من مستشفيات ومراكز صحة الطائف كان اخرها انطلاق تجهيز 18 مركز صحي جديد.

هذا وتتضمن المشاريع الصحية بالطائف:

برج النساء والولاده

افتتاح برج النساء والولادة بسعة 300 سرير وبتكلفة 248مليون ريال حيث تتوزع اسرته على ادوار المستشفى المختلفة خصص منها 120 سريرا للحضانة والعناية المركزة التي زودت بافضل التجهيزات الطبية ,بالاضافة الى قسم متكامل للطوارئ يحتوي على 18 سريرا ,و8غرف للعمليات.كما ان المستشفى يحتوي على 19 عيادة متخصصة

الابراج السكنية والنادي الترفيهي

-الابراج السكنية للممرضات والتي تتسع ل1300ممرضة ,مع نادي ترفيهي متكامل وبجميع الخدمات بتكلفة 71 مليون ريال .

وحدة الطب النووي

-وحدة الطب النووي بمجمع الملك فيصل بتكلفة 13مليون ريال .ويعتبر الطب النووي في المجال الطبي من احدث التطورات في الطب الحديث,من خلال الاستفادة من النظائر المشعة لتشخيص بعض الامراض وعلاج امراض اخرى .

مستشفى ام الدوم العام

افتتاح مستشفى ام الدوم العام بسعة 50سريرا وبتكلفة إجمالية وصلت الى 52 مليون ريال ,ويضم التخصصات التالية(الباطنية ,الجراحة ,الاطفال ,العظام ,العيون,الانف والاذن والحنجرة ,الجلدية,المسالك البولية ,الامراض النفسية),كما جهز المستشفى باحدث التجهيزات في غرف العمليات واقسام الطوارئ ,والأشعة,والمختبرات .

مستشفى المحاني العام

افتتاح مستشفى المحاني(المرحلة الأولى) بسعة إجمالية 50 سريرا,وسيتم التشغيل الكامل على مراحل ,فالمرحلة الاولى تشمل العيادات الخارجية التي تضم (الجراحة ,الاطفال,العظام ,العيون,الباطنية ,الجلدية ,المسالك البولية ,الانف والاذن والحنجره,الامراض النفسية ).وستم استكمال تشغيل المراحل تباعا

وضع حجر الاساس للوحدات المتخصصة

نظرا لاهمية بعض التخصصات الطبية,وللاسهام في تكامل الخدمات الصحية داخل المحافظة ,وللتقليل من تحويل الحالات المرضية التي تحتاج الى هذه التخصصات في خارج المحافظة,فقدتمت الموافقة على 3 وحدات متخصصة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بتكلفة 18مليون ريال على النحو التالي:

-وحدة الاورام:

ستسهم الوحده في تشخيص وعلاج اكثر من 85% من حالات الاورام المختلفة ,والبدء بالعلاج الكيميائي,و انشاء القسم على احدث المستويات ,وتزويده بافضل التجهيزات الطبية والكوادر البشرية .

-وحدة القسطرة القلبية:

تشتمل على 3 اقسام مختلفة هي قسم القسطرة ,وقسم التشخيص ,وقسم معالجة الام الصدر,وستسهم الوحده في سرعة تشخيص الام الصدر لدى المرضى ,واكتشاف حالات الجلطات المبكرة ,واجراء عمليات القسطرة بشكل مباشر.

-وحدة السمنة:

نظرا لانتشار داء السمنة في العديد من المجتمعات,ولما تسببه السمنة من امراض مختلفة ,فقد تقرر انشاء هذا الوحده للاسهام في الحد من السمنة والقيام بالجراحات اللازمة لازالة السمنة للحالات التي تحتاج الى ذلك.

اطلاق حزمة المشاريع ألتطويريه

يمثل التطوير المستمر أهمية كبرى في منظومة العمل ,من اجل الارتقاء بالاداء في مختلف المجالات ,وبما يكفل تلبية المتطلبات المختلفة .وقد سعت الصحة في الطائف الى العمل المستمر على تطوير البنية التحتية في مستشفياتها ومراكزها الطبية ,بما يكفل تطوير منظومة العمل الطبي والفني الذي ينعكس بدوره على المرضى.وتضمنت عمليات التطوير تحديث البنى التحتية وادخال تقنيات طبية حديثه ورفع للطاقه الاستيعابية وتطوير المرافق الصحية ولازالت تعمل بشكل مستمر في اطلاق البرامج التطويرية لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في كافة الجوانب

-تطوير اقسام العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بتكلفة 61مليون ريال

حيث تم رفع عدد الاسرة من 22سريرا الى 40,وقد ساهمت عمليات التطوير للعناية المركزة في الحد من تحويل الحالات الى المستشفيات الاهلية ,وانخفضت نسبة تحويل الحالات من المستشفيات الحكومية الى الاهلية بنسبة 97% في عام 1438 مقارنة بالعام الذي سبقه.

-تطوير مستشفى الصحة النفسية والذي يشتمل على اجنحة التنويم رجال ,واجنحة النساء ,وعزل الاسطح ,واحلال البنية التحتية لشبكة المياة والحريق ,بتكلفة 30 مليون ريال .

-تطوير الاقسام الحرجة (العناية المركزة,اقسام الطوارئ) بمجمع الملك فيصل بتكلفة مليونين و800الف ريال.

-تطوير اقسام الطوارئ بمستشفيات تربه-الخرمه بتكلفة اثنين مليون و899الف ريال.

-تطوير اقسام مستشفى الاطفال (الاقسام الداخلية ,عزل الاسطح, مكتب الدخول والممرات) بتكلفة مليونين و300الف ريال .

ـ تشغيل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات الطرفية ( مستشفى ظلم ـ مستشفى قيا ـ مستشفى المويه ـ مستشفى ام الدوم) .

ـ تأثيث وتجهيز وتحسين بيئة العمل ( المختبر الإقليمي و بنك الدم المركزي ـ مركز صحي الوشحاء) .

ـ تشغيل اقسام الاشعة المقطعية ( مستشفى ميسان العام ـ مستشفى قيا العام).

ـ إحلال 5 مراكز نموذجية للرعاية الصحية وتجهيز وتأثيث 18 مركز صحي مستحدث.

احلال وتطوير المبنى الرئيسي والبنية التحتية لشبكة المياه والحريق بمستشفى الصحة النفسية بالطائف19,942,120 ريال

مشروع إنشاء سكن الممرضات بمستشفي ام الدوم بمحافظة الطائف 12.006.982 ريال

مشروع إنشاء المستودعات المركزية للتموين الطبي المرحلة الاولى بمحافظة الطائف 18.338.105 ريال

تطوير سكن الممرضات بمركز صحي السر بصحة الطائف 297,350 ريال

توريد وتركيب نظام كاميرا مراقبة بمستشفى رنيه 227,000 ريال.

