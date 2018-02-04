طريقة سريعة للنوم لمن يعانون من الأرق

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسات أمريكية أن هناك كثير من الناس يحتاجون لوقت طويل حتى يناموا. لذلك يلجأ البعض للاستعانة بالأدوية لكي يسترخون، إلى أن تم طريقة بسيطة لكنها فعالة تساعد على النوم بسرعة.

حيث اكتشف الباحثون أن المشكلة الرئيسية للشعور بالأرق، هي أننا نذهب إلى الفراش وأذهاننا مليئة بالأفكار، حيث نُفكر في العمل الذي ينتظرنا في اليوم التالي.

لذلك أكد الباحثون أنه بمجرد كتابة الواجبات اليومية في ورقة قبل النوم مباشرة، يساعد في تخفيف العبء على الذهن والنوم بسرعة.

وقام الباحثون في ولاية تكساس الأمريكية بإجراء تجربة شارك57 شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً.

حيث أجريت الدراسة قبل ذهابهم للنوم، حيث طرحت عليهم أسئلة حول الأنشطة التي ينتظر منهم إنجازها أو الأشياء التي أنجزوها خلال الأيام القليلة الماضية، وبعدها تتبع الباحثون سلوكياتهم أثناء النوم.

وتوصل الباحثون في النهاية إلى أن الأشخاص المشاركين في التجربة الذين كتبوا لائحة للمهام التي سيقومون بها في اليوم التالي ناموا بشكل مبكر مقارنة مع الآخرين الذين لم يكتبوا شيئا.