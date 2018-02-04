بالصور.. الهلال الأحمر ينفذ دورات تدريبية لطلاب المدارس

نايف السالم(صدى):

نظمت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الأحد، دورات تدريبية لعدد من طلاب المرحلة الثانوية لمجموعة من المدراس بمحافظة جدة، للتدريب على الاسعافات الأولية، وذلك ضمن جهودها لتنمية وتوعية وتدريب كافة أبناء المجتمع.

وقال الحساب الرسمي للهلال الأحمر على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن: ” نفذت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة ضمن برنامج المسعف المدرسي، دورات تدريبية لعدد من طلاب المرحلة الثانوية لمجموعة من المدارس بمحافظة جدة على الاسعافات الأولية ضمن مبادراتها بملتقى كيف نكون قدوة ” .