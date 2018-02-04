بالصور.. ضبط وإغلاق مصنع مفروشات مخالف بمكة

حسين العلي (صدى):

ضبط مراقبي بلدية الشوقية الفرعيه بمكة المكرمة مصنعا عشوائيا مخالفا في منطقة الحسينية، يستخدمه اصحابه كمعمل لبعض أنواع المفروشات وبدون تراخيص وبدون تطبيق المعايير البيئيه والفنيه لمثل هذه الأنشطة.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعيه ان البلديه شكلت فرقه من مجموعة من المراقبين، هم: مروان بوقس وحسين الشريف وصالح المجنوني، وبمساندة عدد من الادارات المختصة، وتمت مداهمة المواقع الذي يقع في أحد المزارع بمنطقة الحسينية.

وقد أتضح بأنه يستخدم مستودع ومعمل لتغليف مراتب أسّره قديمه ومستهلكه بعد إعادة خياطة قماش خارجي جديد لها تحت مسمى وهمي، وتمت مصادرة كامل الكميات من المراتب والقطع الإسفنجية والأقمشة والمعدات المختلفه، وسحب سياره ديينا كانت في الموقع وحجزها في البلديه لحين استكمال الاجراءات النظامية بحق المخالفين .

وأكد عراقي بأن البلديه توالي جولاتها حفاظا على سلامة السكان ولإبعاد كل ما يمكن ان يشكل خطرا على الصحه العامه والاصحاح البيئي .

