إغلاق مسلخ دواجن عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية بالأحساء

عادل الحربي(صدى):

ضبطت بلدية المبرز، اليوم الاحد، مسلخ دواجن عشوائي بأحد المزارع في الأحساء.

وقالت بلدية الأحساء عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن المسلخ يعمل به 4 مواطنين، بينهم صاحب المزرعة و5 من العمالة الوافدة، المخالفة لنظام الأقامة والعمل.

وأشارت البلدية إلى افتقار المسلخ للاشتراطات الصحية، بالإضافة لغياب عناصر النظافة العامة، موضحة أنه تم إغلاق المسلخ.

وأضافت أنه تم ضبط ومصادرة 500 من الدواجن ما بين حية ومذبوحة ومعدات وأجهزة تستخدم في المسلخ.