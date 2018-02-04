بعد 25 عاما.. التقاء 100 فرد شاركوا بحرب الخليج

عادل الحربي (صدى):

تسبب موقع التواصل الاجتماعي ” واتس آب ” ، في التقاء أكثر من مائة شخص من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين، والمشاركين في حرب الخليج، وذلك بعد خمسة وعشرين عاماً من افتراقهم، وذلك في محافظة محايل بمنطقة عسير.

حيث تمكن أحد الأفراد الذين شاركوا في حرب الخليج من جمع هؤلاء عبر إنشاءه لمجموعة على ” واتساب ” ، حتى استطاع الوصول إليهم.

وفي هذا السياق، كشف ” سعيد بن محمد الغامدي ” ، وهو أحد العسكريين القدامى المشاركين بالحرب ذاتها، عن أن أحد زملائه تمكن من الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث قام بإنشاء مجموعة على ” واتس آب ” ، وأطلق عليه اسم ” ملتقى الأوفياء ” ، وذلك بغرض استعادة ذكرياتهم القديمة، ليقرروا بعد ذلك الالتقاء على أرض الواقع.