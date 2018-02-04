3 عوامل ساهمت في تقليص وقت إصدار التراخيص إلى 4 ساعات

علي القحطاني(صدى):

أكدت هيئة الاستثمار، أنها تعمل على تسهيل الخدمات والإجراءات للمستثمرين من خلال تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من 53 ساعة إلى 4 ساعات فقط.

وأشارت الهيئة إلى أنه هناك ثلاثة أمور ساهمت في تقليص وقت الإصدار، وهي إعادة هيكلة الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الوظيفية.

وعقدت الهيئة مقارنة بين أنواع التراخيص الاستثمارية، حيث كان يحتاج إلى يومين و5 ساعات من قبل لإصداره، وحالياً يستغرق 4 ساعات فقط، بينما كان تعديله يستغرق يوم و5 ساعات وحالياً يستغرق أقل من 4 ساعات فقط، اما تجديده كان يحتاج إلى 9 ساعات، وحالياً يحتاج إلى 29 دقيقة فقط.