إعفاء عدد من الموظفين بـ ” الطيران المدني ” وإحالتهم للتحقيق

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مصادر أن الهيئة العامة للطيران المدني، أعفت عددًا من موظفيها وأحالتهم للتحقيق، بعد تحقيقات في عقود ومشاريع سابقة، تبين أنها غير نظامية، مشيرة إلى أن رئيس الهيئة عبد الحكيم التميمي، كان قد شكل لجنة داخلية؛ لمراجعة قانونية ترسية عدد من العقود والمشاريع السابقة للهيئة.

يُذكر أنه تبين وجود تجاوزات غير نظامية، ومخالفات إدارية تم الرفع بها، للجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.