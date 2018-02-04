فيديو مخيف لإمام مسجد يطرد جن من جسد سيدة منتقبة

لندن(صدى):

لجأت إمرأة مسلمة ” 29 عاماً ” تقيم في بريطانيا إلى إمام مسجد لطرد الأرواح الشريرة منها ومساعدتها في التخلص من معاناتها لسيطرة الروح عليها ، واعتقادها أنها ناجمة عن السحر الأسود .

جاء ذلك بعد أن تعرضت لعدة مشكلات طبية عجز الأطباء عن علاجها، وقالت إنها تعاني من القيء وألم في الرحم والأرق والصداع وآلام في الظهر وضعف الذاكرة.

ومن جانبه نشر الإمام البريطاني ” أيوب الطيب ” من أصل كردستاني ، مقطع فيديو من جلسة طرد الأرواح الشريرة من السيدة المنتقبة داخل مسجد في شيفيلد جنوب يوركشاير.

ويمكن سماع صرخات السيدة بمجرد أن قرأ الشيخ أبوالطيب آيات من القرآن لطرد الروح الشريرة، وظهرت تحاول أن تمسك بطاولة قريبة منها لضرب الشيخ قبل أن يبصق الماء في وجهها.

وقال الشيخ في تصريحات إعلامية ، أن السيدة تتبع حاليًا العلاج المنزلي بعدما تحسنت حالتها واختفت العديد من الأعراض التي تعاني منها.

httpV://youtu.be/Tb0IV3SPA08