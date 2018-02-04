حساب المواطن يشدد على الإفصاح عن الراتب الإجمالي

نايف السالم(صدى):

شدد برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، على ضرورة الإفصاح عن ” الراتب الإجمالي ” مع البدلات قبل أي خصومات على أن يتضمن مبلغ استقطاع جهة الدخل ” التأمينات – التقاعد ” ضمن الراتب المدخل.

وأوضحت خدمة عملاء البرنامج خلال ردها على أحد المستفيدين، أنه لا يتطلب حاليًا إضافة بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري.

وكان مواطن وجه سؤالًا للحساب الرسمي لخدمة عملاء حساب المواطن على ” تويتر “، قائلًا ” يا ليت توضح أكثر مثل شخص راتبه مع بدل غلاء ٧٥٠٠ قبل خصم أي شيء وبعد خصم التأمينات ٦٩٠٠ هل يسجل ٧٥٠٠ ولا ٦٩٠٠؟ “.