التوتر يؤثر بالسلب علي صحة الجهاز الهضمي

برلين(صدى):

أثبتت دراسات ألمانية أن أسباب أمراض الجهاز الهضمي تتنوع ما بين عضوية ونفسية، كما أن أسلوب الحياة أيضًا يلعب دوراً هاماً في الإصابة بهذه النوعية من الأمراض التي يتفاعل معها جسم المريض بأشكال مختلفة.

ويعد تهيّج المعدة والقولون العصبي أحد أكثر الاضطرابات الوظيفية للمعدة والقولون، وتعتبر الأمراض المعوية العضوية الأخرى هي ما يعرف باسم ارتجاع المريء وقرحة المعدة والإثنى عشر وحصى المرارة والأمراض الفيروسية في الكبد وأمراض التهابات الأمعاء المزمنة.

حيث أن الجسم يستجيب غالبا لحالات الضغط والغضب في صورة مشاكل بالجهاز الهضمي، والتي قد يتم علاجها في بعض الأحيان عن طريق تمارين الاسترخاء، ولكن قبل كل شيء عن طريق النظام الغذائي المتوازن، الذي يشتمل على كمية كبيرة من الألياف الغذائية.

لذلك نصح الأطباء بالاعتماد على العلاجات المنزلية مثل تناول وجبات صغيرة وخفيفة، بالإضافة إلى بعض مشروبات مثل شاي عشب البابونج ومغلي الأعشاب.

وبالنسبة لكبار السن، الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، يتعين عليهم الابتعاد عن الأطعمة الدهنية وصعبة الهضم، كما أن الطعام الساخن جدا والوجبات السريعة والنيكوتين من الأشياء الضارة جدا بالمعدة، كما نصحهم الأطباء بالاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف مثل خبز القمح الكامل وخفض كمية الدهون الحيوانية مع المواظبة على أداء التمارين الرياضية والحركة وشرب كميات كافية من الماء.