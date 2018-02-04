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ترامب يهاجم مؤسسات كبرى بأمريكا للهروب من التحقيقات

ترامب يهاجم مؤسسات كبرى بأمريكا للهروب من التحقيقات
واشنطن(صدى):

قال ” جالك جولد سميث ” أستاذ القانون في جامعة ” هارفارد، أن هجوم ” ترامب ” على الأجهزة الأمنية والاستخبارية مرتبط بالتحقيقات الجارية معه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وهاجم الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مؤسسات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بشكل لم تشهده أمريكا من قبل في تاريخها الحديث.

ودخل ” ترامب ” في حرب مع الأجهزة الأمنية بشكل لم تشهده أمريكا من قبل في تاريخها الحديث، حيث أنه دخل في صراع الآن مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.

 


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