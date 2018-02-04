تطواني: لم نتوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأقمار الصناعية في مراقبة المحميات

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور هاني تطواني، نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن الهيئة تعمل على دراسة طرق جديدة لرقابة ومتابعة المناطق المحمية بالمملكة، وذلك مع عدد من الشركات.

كما أشار، إلى أنها لم تتوصل إلى نتائج نهائية بشأن الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، وغيرها من الأساليب والأدوات التي تساعد في مراقبة المحميات.

وأكد أن الهيئة اقترحت حماية 75 منطقة جديدة، منها 62 منطقة برية، و13 منطقة ساحلية وبحرية، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تدير الهيئة 35 محمية 15 محمية قائمة، و20 مقترحة، على أن تدار 40 منطقة من جهات أخرى، موضحة أن المساحة الإجمالية للمنظومة المقترحة تقدر بنحو 10.42% من مساحة المملكة.