صور نادرة للملك ” عبد العزيز ” وهو يستقل أول طائرة مدنية تحلق بالمملكة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صور نادرة لأول طائرة مدنية في أجواء المملكة، حيث استقلها الملك المؤسس عبد العزيز أل سعود رحمه الله، وكانت أمريكية الصنع، وأطلق عليها اسم ” داكوتا ” .

وظهر في الصور، الملك المؤسس وهو يستقل الطائرة؛ للتحليق بها في سماء المملكة للمرة الأولى من عفيف لمطار الحوية بـ ” الطائف ” .

يُذكر أن ” داكوتا ” طائرة أمريكية الصنع، أهداها الرئيس الأمريكي روزفلت، للملك عبد العزيز عام 1364هـ/1945 هـ، بعد أن التقيا في مصر العام نفسه، وأقلعت وقتها من مصر لجدة إلى العفيف، حيث كان مخيم الملك عبد العزيز هناك، حيث أمر بعدها بشراء سبع طائرات من هذا النوع، حيث أصبحت الـ ” داكوتا ” هي النولة للخطوط الجوية السعودية.