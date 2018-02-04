  • الأحد 4

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” STC ” تحتفل بشراء حقوق النقل التلفزيوني لدوري المحترفين

” STC ” تحتفل بشراء حقوق النقل التلفزيوني لدوري المحترفين

” STC ” تحتفل بشراء حقوق النقل التلفزيوني لدوري المحترفين
ماجد الأشرم(صدى):

تحتفل، غدًا الاثنين، شركة الاتصالات السعودية ” stc ” ، مع الهيئة العامة للرياضة، واتحاد كرة القدم؛ على خلفية شراء حقوق النقل التلفزيوني لمسابقة دوري المحترفين، لعشر سنوات قادمة.

يذكر أن شركة الاتصالات السعودية هي المشغل الأول لخدمات الاتصال بالمملكة.

 


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين

الف مبروك طيب ايش استفاد المشاهد السعودي هتفرج بفلوس ولا بلاش افيدونا

[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ 17 دقيقة

كذا اس تي سي بتسرق اكثر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *