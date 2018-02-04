” STC ” تحتفل بشراء حقوق النقل التلفزيوني لدوري المحترفين

ماجد الأشرم(صدى):

تحتفل، غدًا الاثنين، شركة الاتصالات السعودية ” stc ” ، مع الهيئة العامة للرياضة، واتحاد كرة القدم؛ على خلفية شراء حقوق النقل التلفزيوني لمسابقة دوري المحترفين، لعشر سنوات قادمة.

يذكر أن شركة الاتصالات السعودية هي المشغل الأول لخدمات الاتصال بالمملكة.