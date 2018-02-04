” STC ” تحتفل بشراء حقوق النقل التلفزيوني لدوري المحترفين
تحتفل، غدًا الاثنين، شركة الاتصالات السعودية ” stc ” ، مع الهيئة العامة للرياضة، واتحاد كرة القدم؛ على خلفية شراء حقوق النقل التلفزيوني لمسابقة دوري المحترفين، لعشر سنوات قادمة.
يذكر أن شركة الاتصالات السعودية هي المشغل الأول لخدمات الاتصال بالمملكة.
زائر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
برق الجنوب[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف مبروك طيب ايش استفاد المشاهد السعودي هتفرج بفلوس ولا بلاش افيدونا
محمد[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ 17 دقيقة
كذا اس تي سي بتسرق اكثر