” إسرائيل ” تدمر صفين من مدرسة للأطفال شرق القدس

القدس المحتلة(صدى):

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، صفين من مدرسة ” أبو النوار البدوي ” ، الواقعة شرق القدس، مبرراً فعلته بحجة البناء على أراض خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بالإضافة لعدم الترخيص.

وتلك المدرسة قد تم بناؤها من الصفيح، وذلك مثلما بنيت أغلب البيوت في المنطقة ذاتها، حيث تعد مدرسة “أبو النوار” هي الوحيدة المخصصة للأطفال هناك، فيما تضم المدرسة عدد 60 من الطلاب، وذلك من الصف الأول إلى الرابع الأساسي، كما تحاط المدرسة بثلاث مستوطنات إسرائيلية، تتمثل في ” معاليه أدوميم ” ، و ” كيدار ” ، و ” كيدار الجديدة ” .

يذكر أنه قد تم منع الفلسطينيون من البناء في هذه المناطق المصنفة ” ج ” ، وذلك وفقاً لإتفاق ” أوسلو ” المبرم بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993م.