” التجمع اليمني ” يهاجم توكل كرمان.. ويؤكد: جهود المملكة واضحة ولا ينكرها إلا جاحد

فهمي محمد(صدى):

شن حزب التجمع اليمنى للإصلاح، اليوم الاحد، هجوم، على الناشطة السياسية توكل كرمان، معلنًا تبرؤه منها.

وفي هذا السياق أوضح الأمين العام للحزب محمد اليدومى ، أن ” كرمان ” لا تمثل الإصلاح لا من قريب، أو من بعيد، مضيفًا أن للمملكة دور كبير في اليمن، ولا يمكن إنكار ذلك.

وقال ” اليدومي ” : ” المملكة فى مواقفها وتضحياتها من أجل اليمن واضحة لكل ذى عينين، ولا ينكرها إلا جاحد أو لئيم”، في إشارة إلى توكيل كرمان.

وكانت ” كرمان ” هاجمت عبر حسابها على ” تويتر ” ، دول التحالف العربي، حيث أنها تتطابق في مواقفها مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وتسير على خطى النظام القطري الداعم للإرهاب.

يجدر الإشارة إلى أن تول كرمان هي ناشطة سياسية تابعة للإخوان، وتعد أحد أذرع قطر الخبيثة، التي تبث شرها عبر تغريداتها ومنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتنفذ أجندة قطر في اليمن لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار.