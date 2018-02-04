الهوية الوطنية الجديدة تدخل مرحلتها الأخيرة قبل الاعتماد

عادل الحربي (صدى):

أوضحت مصادر مطلعة، أن الشكل الجديد للهوية الوطنية دخل مرحلته الأخيرة قبل اعتماده رسمياً، متوقعاً أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الإصدار خلال شهرين قادمين.

وأشارت المصادر، إلى أن تم إضافة خصائص معينة للهوية الجديدة تواكب التحول الإلكتروني والتطورات الحاصلة في مجال الوثائق الثبوتية، كما أنها ستكون ملونة وسيتم طباعة بياناتها من خلال الحفر بالليزر، باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت أنه ستضاف إليها الصورة الشخصية وتاريخ ومكان الميلاد، وميزات جديدة أخرى.