” مكافحة المخدرات ” تحذر من أضرار الكوكائين

علي القحطاني (صدى):

حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، من أضرار الكوكائين على المتعاطي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

وأوضحت اللجنة على حسابها الرسمي على ” تويتر، أن تعاطي الكوكائين يتسبب في الكثير من الأعراض النفسية والجسدية ومنها الذهان والشعور بالخوف والأرق والهلوسة وفقدان الشهية والهزل والاضطرابات العقلية والاكتئاب.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يتسبب تعاطيه في النهاية إلى الوفاه، لافته إلى أن الكوكائين يستخرج من أوراق نبات الكوكا.