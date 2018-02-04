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بالفيديو.. الجيش السعودي يطهر جبل شعير من مليشيا الحوثي

بالفيديو.. الجيش السعودي يطهر جبل شعير من مليشيا الحوثي
فهمي محمد(صدى):

تمكن الجيش السعودي التابع لقوات التحالف العربي من طرد الحوثيين من مواقعهم في صعدة، وتطهير جبل شعير منهم.

جدير بالذكر أن الجيش اليمني كان قد ضيق الخناق على مليشيات الحوثي الانقلابية شمال غربي محافظة صعدة ، وذلك عبر خوض معارك أدت إلى تحرير سلسلة من المواقع الاستراتيجية في مديرية رازح الحدودية.


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