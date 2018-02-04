8 حقائق تحتاجين معرفتها قبل تكبير شفتيك

أماني الغامدي(صدى):

تتميّز الشفاه الممتلئة بجاذبية خاصة، وبالفترة الأخيرة لجأت العديد من السيدات والفتيات أيضاً وحتى النجمات إلى تكبير شفاههن لتبدو أكثر امتلاءً.

فإذا أردتِ التغيير من إطلالتك والحصول على شفاه أكثر امتلاءً هذا العام، هناك بعض الحقائق تحتاجين معرفتها قبل القيام بذلك، ومن خلال خبراء مجلة “كوزمو بوليتان” نقدم لكِ أبرز الحقائق التي عليكِ معرفتها:

تختلف التقنية المستخدمة من طبيب إلى آخر: لا يستخدم الأطباء نفس نوع الفيلر أو التقنية عند حقن الشفاه، فهناك من يفضل استخدام تقنية “حمض الهيالورونيك” (إتش ايه)، بينما يفضل بعض الأطباء استخدام تقنية “جوفيديرم فولبيلا” التي تستهدف الخطوط الرفيعة حول الشفاه بالإضافة إلى تكبيرها مع ترك لمعان ونضارة طبيعية على الشفتين.

ويمكنك إزالة فيلر “إتش ايه” تمامًا إذا لم تعجبك النتيجة: لأنّ نوع الفيلر “إتش ايه” ليس من النوع الدائم، يمكن لطبيبك أن يحقن إنزيمًا ماحيًا يدعى “هيالورونيداز”، ويزيل الفيلر في 5 دقائق إذا لم ترضِ عن النتيجة.

التكلفة العالية: يمكن أن يكلفك تكبير شفاهك من 500 إلى ألفي دولار، وذلك اعتمادًا على الطبيب والمنطقة التي تعيشين فيها.

ومدة استمرار أنواع فيلر الـ “إتش ايه”: يستمر ذلك النوع من الفيلر من 4 إلى 6 أشهر.

النتائج فورية: قد تصبح شفاهك متورمة في البداية، ولكنك سترين نتائج الفيلر بسرعة كبيرة، وفي غضون 24 ساعة سيهدأ تورم الشفاه وترين كيف أصبحت أكثر امتلاءً.

آلام طفيفة: في بداية العملية، ستشعرين بألم يشبه القرص، ومع حقن الفيلر سيشبه الشعور التعرض للدغة بعض الشيء. بعد ذلك، سيدلك الطبيب شفتيكِ قليلا ثم يمرر عليها ثلجًا لـ 10 دقائق.

يمكنك تخدير شفتيكِ إذا أردتِ: يمكن للطبيب تخدير المنطقة من خلال حقن اللثة مثلما يفعل طبيب الأسنان أو من خلال كريم مُخدر.

المدة التي تستغرقها عملية الحقن: يستغرق الأمر حوالي 15 أو 20 دقيقة، وسوف يبدأ اختفاء مفعول المخدر بعد حوالي 15 دقيقة، بعد ذلك، يمكنك مباشرة حياتك اليومية، ولكن تجنبي التخطيط لحفل زفاف أو لمناسبات هامة لمدة 3 أيام على الأقل في حالة كان هناك كدمات، كما عليكِ تجنب ممارسة الرياضة والأنشطة التي تزيد من تدفق الدم إلى وجهك مثل التدليك في نفس اليوم.