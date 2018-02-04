بلاغ كاذب عن انهيار منزل واحتجازات بمركز ” بحر أبو سكينة “

أبها(صدى):

استكشف مساء أمس السبت، رئيس مركز بحر أبو سكينة حمود النايف، ومساعد مدير مدني المركز ومدير الخدمات بالبلدية، مكان بلاغ تلقته الجهات الأمنية عن انهيار منزل واحتجازات بقرية وادي الباطن بالمركز.

ولكنهم فوجئوا بأن الوضع لا يعدو تسرب مياه من سقف منزل شعبي، وأن الاحتجاز عبارة عن وجود مركبة احتُجزت بفعل السيول، قامت فرق الدفاع المدني باستخراجها.

واستطلع ” النايف ” ومدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة علي طاير مدارس القرية لمعرفة الأوضاع، واطمأنا على عدم وجود أي خطورة تُذكر على الطلاب أو الطالبات، أو تدعو إلى تعليق الدراسة.