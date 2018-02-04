أوباميانغ يحذر أندية الدوري الإنجليزي
حذر اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ، المنضم حديثًا لصفوف الأرسنال، منافسيه في الدوري الانجليزي.
وقال أوباميانغ بعد إحرازه لهدف أمس في شباك إيفرتون، في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-1 لصالح الأرسنال، إنه مازال لديه الكثير ليقدمه مع الأرسنال.
وأضاف أوباميانغ أن لاعبي الأرسنال نجحوا في حسم المباراة أمام إيفرتون في الشوط الأول، قائلًا: ” نحن سعداء جميعًا بهذا الفوز”.
وأحرز أوباميانغ هدفه في الدقيقة 37 من عمر المباراة، بينما أحرز الـ4 أهداف الأخرى: آرون رامسى ثلاثة أهداف، فيما أضاف لوران كوسيلني هدف أخر.
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