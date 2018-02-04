أوباميانغ يحذر أندية الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

حذر اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ، المنضم حديثًا لصفوف الأرسنال، منافسيه في الدوري الانجليزي.

وقال أوباميانغ بعد إحرازه لهدف أمس في شباك إيفرتون، في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-1 لصالح الأرسنال، إنه مازال لديه الكثير ليقدمه مع الأرسنال.

وأضاف أوباميانغ أن لاعبي الأرسنال نجحوا في حسم المباراة أمام إيفرتون في الشوط الأول، قائلًا: ” نحن سعداء جميعًا بهذا الفوز”.

وأحرز أوباميانغ هدفه في الدقيقة 37 من عمر المباراة، بينما أحرز الـ4 أهداف الأخرى: آرون رامسى ثلاثة أهداف، فيما أضاف لوران كوسيلني هدف أخر.