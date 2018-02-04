أوروبا تكافح الإرهاب بـ 7 نقاط للتفتيش المالي

نيويورك(صدى):

وضعت الدول الأوروبية عدد من النقاط تحت مسمى ” نقاط تفتيش مالية ” ؛ لمنع وصول الأموال للإرهابيين، في إطار سعيها لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن هذه النقاط السبعة عبارة عن حزمة من التعديلات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب ومحاولة وقف تمويل التنظيمات الإرهابية.

وتتمثل هذه النقاط في تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام التكنولوجيات الجديدة في المعاملات المالية، وتعزيز الضوابط على التدفقات المالية من خارج الاتحاد الأوروبي ورفع الشفافية.

كما يتم منح المزيد من الصلاحيات لوحدات الاستخبارات المالية الأوروبية، وتعزيز التعاون بين هذه الوحدات، ووضع ضوابط على بعض وسائل الدفع، بالإضافة إلى ملاحقة كل من يتعامل مع المدرجين في قائمة الإرهاب وتحديث آلية لجمع التبرعات.