صورة معركة عنيفة بين كوبرا وبايثون

متابعات(صدى):

حاولت حية الكوبرا قتل أفعى البايثون، وبالفعل تمكنت من القبض على رأس الأفعى البايثون.

رفضت البايثون أن تكون هي الخاسرة، وأن تترك رأسها لفم نظيرتها، فالتفت حول جسد الكوبرا، منهية الصراع بموتهما سويًا.

وجدير بالذكر أن البايثون فصيلة من الثعابين الغير سامة تتواجد في أفريقيا وآسيا واستراليا، ومن بين أعضائها يوجد بعض أكبر الثعابين في العالم.

بينما تُعتبر أفعى الكوبرا الملك التي تعيش في جنوب شرقي آسيا، أكبر أنواع الكوبرا، كما أنها أطول الثعابين السامة المعروفة في العالم، إذ يبلغ طولها 5.5م ولها غطاء رأس ضيق.