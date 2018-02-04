” التواصل العدلي ” تجيب عن أبرز 5 أسئلة وردت عبر حسابها

علي القحطاني (صدى):

نشر التواصل العدلي اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إجابات عن ابرز 5 أسئلة وردت عبر حسابه، خلال الأسبوع، من 11 – 15 جمادي الأول 1439 هـ.

وكان السؤال الأول عن إمكانية معرفة تفاصيل طلب تنفيذ صدر بحقه، ليجيب بأنه يمكنه الطلاع على تفاصيل الطلب ومضمون والسند التنفيذي المقدم للمحكمة، وتفاصيل البيانات كافة من خلال الرابط ” هنا “.

ويتساءل مواطن آخر عن معني صورة العنوان الوطني عند تقديم صحيفة دعوى الكترونيًا، وكانت الإجابة بأن المقصد هو إرفاق صورة الإشعار الرسمي للعنوان الوطني من ” واصل ” ، والذي يمكنك الحصول عليه من خلال الدخول على بوابة البريد السعودي وطباعته.

فيما جاء السؤال الثالث، عن إمكانية إنهاء طلب تنفيذ بشكل الكتروني، ليوضح أنه يمكن ذلك من خلال الدخول على بوابة التنفيذ الإلكترونية ” رابطها في الأسفل ” ، ثم الدخول على ” خدمات أخرى ” واختيار انهاء ” طلب تنفيذ ” ، من خلال هذا الرابط : ” هنا ” .

أما عن السؤال الرابع، فكان حول طريقة طباعة إشعار مراجعة، عن طريق الموقع أو حجز الموعد، جاءت الإجابة بأنه يمكن ذلك من خلال تقديم طلب صحيفة الدعوى، عبر بوابة الوزارة، حيث سيظهر تذكرة المراجعة، ومن ثم صبح بالإمكان طباعتها.

وعن السؤال الأخير، فكان بسؤال مواطن عن إمكانية معرفة جميع الوكالات الخاصة به، وأجاب ” التواصل العدلي ” بأنه يمكن معرفة ذلك، من خلال الدخول للخدمات الإلكترونية، على بوابة الوزارة، ثم الدخول على خدمة الاستعلام عن وكالاتي؛ ليتم الاستعلام برقم الهوية؛ للاطلاع على كل الوكالات التي تخصك سواء كانت وكيلًا أو موكلًا.