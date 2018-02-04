بالصور.. الفارس الراجحي يتأهل لكاس العالم لقفز الحواجز في إنجاز يسجل باسم الوطن

سعيد العجل(صدى):

رفع الفارس السعودي الدولي عبدالرحمن بن بدر الراجحي الانجاز الذي حققه المتمثل في التأهل لكاس العالم لقفز الحواجز للمرة الثانية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله .

وجاء تأهل الفارس الدولي عبدالرحمن بن بدر الراجحي لكأس العالم بعد منافسة قوية مع الفرسان العرب بداية من المغرب بثلاث جولات ثم مروراً بالأردن ومصر وكان ختامها بطولة الشارقة الدولية التي حسمت المنافسة بتأهل ثلاثة من العرب وكانت من نصيب السعودية ومصر والأردن.

وقال الفارس عبدالرحمن الراجحي أفخر واعتز بالتأهل لهذا الاستحقاق الكبير و الفضل بعد الله سبحانه لوالدي بدعمه ومؤازرته ومرافقتي في الإمارات حتى تحقيق التأهل لكأس العالم.

وأضاف منافسة أبطال العرب كانت منافسة صعبه في ضل إصابة جيادي الأساسية وشرف لي أن امثل الوطن كوني الخليجي الوحيد المتأهل لنهئيات كاس العالم ولله الحمد والمنة .

وقال الراجحي لم يتحقق الانجاز إلا بمعسكرات خارج الوطن في تدريب مكثف وبطولات عالمية وخلال عام ٢٠١٧ م قضيت معظم الوقت خارج الوطن في تدريبات ومتواصلة من اجل تمثيل الوطن خير تمثيل وتحقيق المنجز رغم صعوبة البعد عن الأهل ولكن نتيجة التأهل مسحت كل التعب وزرعت التفاؤل بمستقبل مشرق.

