الزكاة والدخل تنشر مجموعة من الأدلة الإرشادية تتعلق بالمعاملات الضريبية

نايف السالم(صدى):

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل على موقع ضريبة القيمة المضافة مجموعة من الأدلة الإرشادية المخصصة لقطاعات وأنشطة مختلفة، يضم كل منها معلومات وتوضيحات تتعلق بالمعاملات الضريبية وكيفية تطبيقها.

وقالت الهيئة في بيان لها إن: ” الأدلة الإرشادية شملت قطاعات العقار، النقل، المجموعات الضريبية، الرعاية الصحية، الاقتصاد الرقمي، والنشاط الاقتصادي، إضافة إلى الأحكام الانتقالية. ” ، مؤكدةً أنها ستنشر المزيد من الأدلة الإرشادية لقطاعات وأنشطة أخرى في المرحلة المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمنشآت زيارة الموقع الإليكتروني التالي: هنا، والذي يشمل مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي وضعت خصيصًا لمساعدة الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك المواد الإرشادية المرئية وجميع البيانات ذات الصلة والأسئلة الشائعة.