الحكومة السودانية والحركة الشعبية تعلقان مفاوضات السلام

الخرطوم(صدى):

علقت آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكى، مفاوضات السلام التى جرت بين وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال منذ أول فبراير الجارى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية، السفير حسن حامد، عن الجلسة التي تم عقدها بين الوفدين، و الوساطة الأفريقية؛ لإجراء مباحثات مشتركة، موضحًا أنها امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وانتهت إلى تعليق المفاوضات.

وأصدر الوفدين بيان مشترك، أوضح أنه خلال الفترة من 1-4 فبراير الجاري، استأنف وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال مفاوضاتهما حول السلام فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأن الوساطة الأفريقية علقت المفاوضات على أن تستأنف فى وقت يحدد لاحقا.

وأشار “حامد”إلى أن الوفدين أكدوا على التزامهما بالتوصل إلى التسوية السياسية، بالإضافة لاستمرار كل من وقف إطلاق النار الأحادى المعلن من قبل حكومة السودان، وإعلان وقف العدائيات من قبل الحركة الشعبية قطاع الشمال.