تنفيذ برامج الإصحاح وتفقد 16 ألف منزلا خلال الربع سنة الأول بالمدينة

عادل الحربي (صدى):

قامت وكالة الخدمات بالإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية التابعة لأمانة المدينة المنورة، اليوم الأحد، بتنفيذ عدد من برامج الإصحاح البيئي والاستدامة البيئية خلال الربع سنة الأول.

وأوضحت الصفحة الرسمية لأمانة المدينة على ” تويتر ” أن الوكالة تفقدت خلال جولاتها يتفقد 16530 منزلًا في نطاق المدينة المنورة وضواحيها، كما تمت معالجة 42 بدرومًا و60 تسرب مياه، بالإضافة إلى تركيب 2848 مصيدة فرمونية للذباب و720 مصيدة فرمونية للبعوض.

كما تم تركيب مصائد لاصقة بطول 2250 متر طولي لقياس كثافة الذباب والحد من انتشاره، كما تم استهلاك 8300 لتر من المبيدات الكيميائية و773 كجم من المبيدات الحيوية؛ للقضاء على نواقل الأمراض ومعالجة حاويات النفايات بالرش بمعدل 360000 مرة.

ومن جانبه أكد مدير غدارة الصحة العامة المهندس أمجد عبدالله، أن الإدارة تبذل جهودها في هذا المجال؛ لرفع مستوى الإصحاح البيئي بالمدينة المنورة، وفقًا للخطط التشغيلية المعتمدة.