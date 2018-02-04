العقوبة المتوقعة لراقص وراقصة شارع الفن بأبها
أكد المحامي صالح مسفر، أن مصير الشاب والفتاة اللذين رقصا في شارع الفن بمدينة أبها، هي عقوبات التعزير والتي تتراوح بين اللوم والتعهد، وترتفع حسب الظروف إلى السجن أو الجلد.
وأضاف المحامي عبدالكريم القاضي، أنه سيتم تحويلهم إلى دوائر التعظير غير المنظم، ومن ثم معاقبتهم بالسجن أو الجلد أو كليهما معاً، بحسب مرئيات القاضي بعد انتهاء التحقيق.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6526 ] نشر منذ 1 ساعة
طلعوا اخوان انا قلت من البداية أنهم قرابة يا حليلهم تحمسوا بزيادة ورقصوا هذا رقص شرعي هي محجبة ومع محرمها رقص ما يتنافى مع العادات والتقاليد رقص محافظ ههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 3630 ] نشر منذ 1 ساعة
شافوا أنفسهم بشارع الفن وعطوها فن هههههههههه **
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يعتبرونه فعل فاضح بالطريق ** الله يهديهم *
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بس لابد الأخذ بالأعتبار كم أعمارهم أذا كانوا في سن المراهقة *
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تكون المعاملة غير *لما يكونا في في سن أكبر ** وننسى الأنفتاح والترفية اللي ماله قانون ولا يوجد أنضباط **