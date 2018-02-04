محامية تكشف عن المتهم في قضية عريس كورنيش جدة
اعتبرت المحامية نسرين الغامدي، أن قضية عريس كورنيش جدة، يتهم فيها الزوج لأنه هو من قام بعدم احترام الآداب العامة لنظام وآداب الشريعة الإسلامية.
وأضافت ” الغامدي ” ، أن ما قام به يعتبر إساءة لنفسه بإخراج زوجته بكامل زينتها إلى الطريق العام، مؤكدة أن العقوبة سيبنيها القاضي على تكيف هذه القضية.
من جانبه، أشار المحامي عبدالكريم القاضي، إلى أنه إذا كان الشخصين وافدين فإنهما سيتم الحكم عليما بالإبعاد عن البلاد فور انقضاء مدة سجنهما.
اقرأ أيضاً
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسنتو ابعاد اذا كان وافد جليل الحيا
ابو شناق[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم واتوب اليه
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6526 ] نشر منذ 1 ساعة
شكلهم اجانب مع ان العريس لابس سعودي وإذا كانوا سعوديين هذي مصيبة
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3651 ] نشر منذ 1 ساعة
يا سعادة المحامية المحترمة حفظط الله
مهنة المحاماة مهنة شريفة حيادية امانه الكلمة
لذا حدثي العاقل بما يعقل
فإن صدقك فلا عقل لديه
عفواً منذ متى العروس تجبر ع الرقص
مع زوجها إلا برضاها خصة الزوجة لم تنكر هذا الفعل
إذاً الفعل مشترك
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 59 دقيقة
بعض الوافدين في بلدانهم يكون من ترتيبات برنامج أوعاداتهم في يوم الزواج الجولة بالعروسين في بعض الحدائق
او الساحات العامة،ويكون هذا في وقت النهار وغالبا من الصباح إلى بعد الظهيرة، فالويك إند.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2391 ] نشر منذ 46 دقيقة
تصرف غريب وأحمق ..
طيب وش الفائدة .. تعليق وتريقه وضحك عليك وعلى عروسك .. اللهم لا شماته ..!!
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 42 دقيقة
ربي ساتر وإلا يبون يفضحون حالهم يالله خذو ماجنته ايديكم
والله يستر علينا❤️
الماهر[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 39 دقيقة
الحمدلله الذي عفانا
معاد به رجال ولاوازع ديني وغيره
الله يصلح الحال
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15580 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب واللي صار في جيزان ؟
العروس ترقص مع المعزيم في الزفه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3651 ] نشر منذ 12 دقيقة
هذا الفعل لو كان في اوربا
رجال يسير بزوجته عروسه
انا اجزم محد يلتفت اليهم ولا يعطيهم
اي اهمية خصوصية وهم احرار
لكن اللي يحيرني ليه حنا العرب خاصة
تصوير وتجسس وحب الفضول ع خلق الله
ليه حنا العرب بالتحديد كذا
عيب والله عيب تصوير رجال مع زوجته ونشرهم
بغض النظر خطأ ام صواب انت من اعطاك الحق تصور وتنشر
تتكشف ع اعراض خلق الله وتتفكه ع
ليه دعو الخلق للخالق من راقب الناس مات هماً