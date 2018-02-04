محامية تكشف عن المتهم في قضية عريس كورنيش جدة

نايف السالم(صدى):

اعتبرت المحامية نسرين الغامدي، أن قضية عريس كورنيش جدة، يتهم فيها الزوج لأنه هو من قام بعدم احترام الآداب العامة لنظام وآداب الشريعة الإسلامية.

وأضافت ” الغامدي ” ، أن ما قام به يعتبر إساءة لنفسه بإخراج زوجته بكامل زينتها إلى الطريق العام، مؤكدة أن العقوبة سيبنيها القاضي على تكيف هذه القضية.

من جانبه، أشار المحامي عبدالكريم القاضي، إلى أنه إذا كان الشخصين وافدين فإنهما سيتم الحكم عليما بالإبعاد عن البلاد فور انقضاء مدة سجنهما.

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