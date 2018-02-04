غدا انتهاء موسم الشبط وابتداء المرحلة الدافئة

عادل الحربي(صدى):

أكد دكتور ” خالد صالح الزعاق ” عضلو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، علي انتهاء موسم الشبط غدًا.

والشبط هو الموسم الذي يأتي مباشرةً بعد المربعانية، وقد سُمي بهذا الاسم نسبةً إلى شهر شباط ( الشهر الثاني في السنة الميلادية) حيثُ يُعتبر أصل هذا الاسم سريانياً.

وأعلن أن يوم الثلاثاء يعتبر بداية مرحلة الدفء، حيث يحمل بين دفتيه، برد بياع الخبل عباته، و بذرة الست، و قران خامس.

كما قال في تغريده به عبر حسابه الشخصي علي تويتر” غدا الاثنين آخر موسم الشبط والثلاثاء أول العقارب وهي مرحلة بداية الدفء ويحمل بين دفتيه- برد بياع الخبل عباته – بذرة الست -قران خامس “.