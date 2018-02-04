غدا انتهاء موسم الشبط وابتداء المرحلة الدافئة
أكد دكتور ” خالد صالح الزعاق ” عضلو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، علي انتهاء موسم الشبط غدًا.
والشبط هو الموسم الذي يأتي مباشرةً بعد المربعانية، وقد سُمي بهذا الاسم نسبةً إلى شهر شباط ( الشهر الثاني في السنة الميلادية) حيثُ يُعتبر أصل هذا الاسم سريانياً.
وأعلن أن يوم الثلاثاء يعتبر بداية مرحلة الدفء، حيث يحمل بين دفتيه، برد بياع الخبل عباته، و بذرة الست، و قران خامس.
كما قال في تغريده به عبر حسابه الشخصي علي تويتر” غدا الاثنين آخر موسم الشبط والثلاثاء أول العقارب وهي مرحلة بداية الدفء ويحمل بين دفتيه- برد بياع الخبل عباته – بذرة الست -قران خامس “.
ابو سليم[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
قالوها الأولين
مطر وشمس قران خمس
N&7M2[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 1 ساعة
باقي 5 ايام على نهاية الشبط كيف تقول غدا ؟ ارجع للرزنامة