احتفالات للحوثيين تكشف خسارتهم الآلاف من مقاتليهم

فهمي محمد(صدى):

كشفت معارض دشنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية باليمن، عن خسارتهم الآلاف من مقاتليهم، رغم أنهم يرفضون الاعتراف بذلك.

وفضح الحوثيين أنفسهم بأنفسهم، حيث أقاموا مقابر جديدة، وقاموا بتزيينها ووضع صورهم عليها في صنعاء والمناطق التي يحتلونها؛ الأمر الذي أظهر الخسائر الكبيرة في صفوفهم.

وقالت مصادر غير رسمية، أن الميليشيا خسرت في العام الماضي 2017، حوالي 50 ألف قتيل وجريح، بينما خصصت هذا العام 50 مليار ريال يمني لإنشاء مقابر ومعارض جديدة لقتلاهم.