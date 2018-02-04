صورة متداولة للطيار الروسي الذي سقطت مقاتلته بـ ” سوريا “

دمشق(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورًا للطيار الروسي، الذي أسقطت مقاتلته بـ ” إدلب ” ، حيث أسقطت فصائل مقاتلة، أمس السبت، طائرة حربية روسية في محافظة ” إدلب ” ، في شمال غرب البلاد، وقتلت الطيار الروسي.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن الطائرة من طراز ” سوخوي 25 ” ، كانت تستهدف منطقة ” سراقب ” قبل أن يتم إسقاطها فوق بلدة معصران، ليقفز الطيار بالمظلة، واشتبك مع مقاتلين في المنطقة التي تنشط فيها هيئة تحرير الشام، مما أدى لمقتله، ولاحقاً، تبنت الهيئة، المقربة من تنظيم ” القاعدة ” إسقاط المقاتلة.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت عن أن المقاتلات الروسية وجهت ضربات إلى ” إدلب ” ، وتحديداً إلى الموقع الذي أُطلق منه الصاروخ الذي أسقط طائرة ” سو –25 ” ودمرت تحصينات لجبهة النصرة، وتمت تصفية 30 مقاتلاً من جبهة النصرة.