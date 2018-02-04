جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف شاغرة للمعلمات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن الموقع الإلكتروني لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن توفر فرص عمل للمعلمات (معلمات لغة) وأبرزت شروطها على النحو التالي:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- ألا يقل تقديرها العام في مرحلة الماجستير عن “جيد جدا” أو ما يعادلها.

4- اجتياز الاختبار الذي تحدده الجامعة والمقابلة الشخصية.

يجب على المتقدمات لوظائف جامعة الأميرة نورة إرفاق صور إلكترونية للمستندات المطلوبة التالية:

1- صورة من بطاقة الهوية الوطنية الأحوال المدنية

2- صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس والماجستير والسجل الأكاديمي لكل منهما.

3- صورة طبق الأصل من معادلة شهادة البكالوريوس والماجستير الصادرة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

4- صورة من اختبار اللغة الإنجليزية IELTS الأكاديمي أو TOEFL.

5- الخبرات السابقة إن وجدت.

مع العلم أن التقديم سيتم عن طريق بوابة التوظيف الإلكتروني التي خصصتها جامعة الأميرة نورة ، حيث تم فتح رابط التقديم اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2018، ويستمر إلى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018.

رابط التقديم يرجى متابعة موقع جامعة الأميرة نورة عبر الرابط التالي هنا .

وأكدت أيضًا جامعة الأميرة نورة على عدد من الملاحظات على المتقدمات الانتباه لها على النحو التالي:

أنه سيتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية:

1- عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.

2- عدم إرفاق المستندات المطلوبة، أو عدم انطباق شروط الوظيفة، وعدم استكمال البيانات المسجلة.

يمكن للمتقدمة تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

عند وجود أي استفسار يسعدنا تواصلكم مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني: [email protected] ، أو عن طريق الهاتف / 8243125/ 8243069/8243049/8243318.