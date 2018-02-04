بسبب الإهمال.. مقاضاة أبوين تركا الفئران تنهش جسد رضيعتهما

واشنطن(صدى):

قرر محكمة أمريكية، أمس السبت، حبس أبوين بسبب الإهمال، حيث تركا الأبوين طفلتهما الرضيعة للفئران تنهش في جسدها الصغير، مما أسفر عن إصابتها بعدة جروح في مناطق متفرقة من جسمها، جراء قرض الفئران لها بشكل متكرر.

وكشف مصادر أن الأبوين مازالا في عمر المراهقة، حيث يبلغ الأب الذي يدعى ” شارلس ” 18 عاماً، فيما بلغت الأم التى تدعى ” إيريكا ” 19 عاماً، حيث تعرض الأبوين لطفولة قاسية، تعرضوا خلالها لجميع أنواع العنف، بالإضافة لتناولهم للمواد المخدرة منذ فترة.

كما أكدت التحقيقات التي أجريت بشأنهم، على تركهم للطفلة الرضيعة – والتي لا تبلغ من العمر سوى 15 يوماً – للنوم في مكان غير نظيف، الأمر الذي جعلها عرضة للقرض من الفئران أكثر من مرة، وذلك حتى وصل الأمر لامتلاء فراشها بالدم الناتج عن قرض الفئران لها.

يذكر أن الأطباء يدأبون على إجراء عملية جراحية لها، وذلك بعد أن أقرَا الأبوان بفعلتهما، وتسببهما فيما حدث.