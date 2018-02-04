” البحرين ” توفر خدمة WiFi المجاني في المرافق العامة والسياحية

المنامة(صدى):

دشنت البحرين مشروع جديد لتوفير خدمة الانترنت المجاني ” WiFi “، في المرافق السياحية والعامة بمختلف المحافظات والمناطق.

وأكدت شركة البحرين للاتصالات ” بتلكو ” أن الخدمة ستتوفر في المتنزهات والحدائث ومضامير المشي والسواحل والأسواق والمجمعات التجارية، للجميع دون استثناء.

كما أوضحت انه سيتم توصيل عملاء ” بتلكو ” بالخدمة بشكل تلقائي من خلال هواتفهم النقالة فور دخولهم لأي منطقة تحت نطاق التغطية، لافته إلى انه على الغير مشتركين في الشركة سيتوجب عليهم الدخول إلى صفحة إلكترونية خاصة ليتمكنوا من استخدام الإنترنت المجاني.